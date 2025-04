Sindicaliștii insistă asupra majorării salariului minim chiar din vară

19:00

Am urmărit, începând cu anii 1990, cum a început domeniul IT să influențeze viața fiecăruia dintre noi în parte, dar și a statului în ansamblu. Parcurile IT au influențat creșterea eco­nomică, având peste 30 de mii de angajați. Salariul din domeniul IT este și cel mai mare salariu în domeniu din Republica Moldova și crește […]