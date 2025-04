Donald Trump Jr. a ajuns în Bulgaria, înainte de vizita în România. Cine îl însoțește în turneul european

17:20

Ungheniul devine, pe 26 aprilie 2025, locul unui eveniment de excepție, dedicat atât trecutului plin de speranță, cât și viitorului promițător al relațiilor dintre Republica Moldova și România, scrie Cancan.md. View this post on Instagram A post shared by Primaria municipiului Ungheni (@primaria_ungheni) Evenimentul va fi marcat printr-un spectacol grandios, organizat de Primăria […] Articolul Cristi Aldea-Teodorovici va fi la Ungheni: Este vorba de 35 de ani de la Podul de Flori la care au fost și părinții mei apare prima dată în Realitatea.md.