Ursula von der Leyen speră la o întâlnire cu Donald Trump la funeraliile papei Francisc

„Crimeea va rămâne sub control rus”, a declarat preşedintele american Donald Trump într-un interviu acordat revistei Time şi publicat vineri, cu ocazia primelor 100 de zile ale celui de-al doilea mandat al său. „Crimeea va rămâne sub controlul Rusiei, Zelenski înţelege asta şi toată lumea înţelege că este sub controlul lor de mult timp”, declară […] Articolul Donald Trump, interviu pentru Time: Crimeea este a ruşilor. Ucraina nu va adera niciodată la NATO apare prima dată în Vocea Basarabiei.