Carburanții se scumpesc și mai mult: Ce prețuri a afișat ANRE pentru următoarele 4 zile

Se împlinesc exact 20 de ani de la momentul care a schimbat pentru totdeauna felul în care consumăm conținut video, în aprilie 2005, a fost postat primul clip de pe YouTube. Intitulat „Me at the zoo”, videoclipul are doar 18 secunde și îl prezintă pe unul dintre fondatorii platformei, Jawed Karim, vorbind în fața unui țarc cu elefanți, la grădina zoologică din San Diego, scrie profm.ro.