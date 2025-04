(video) Auto Shanghai 2025: Avanpremieră – Noul ONVO L90 va fi ideal pentru amatorii de cumpărături și pescuit

09:40

Ceea ce era până acum un break înălțat cu o gardă la sol de până la 220 mm a devenit un SUV! Subaru of America a dezvăluit la Salonul Auto Internațional de la New York 2025 a șaptea generație Outback, marcând 30 de ani de la momentul lansării modelului. În paralel a fost prezentată varianta […] Articolul (video) New York 2025: Premieră mondială – Noua generație Subaru Outback s-a transformat în SUV apare prima dată în Autoblog.md.