Ce beneficii aduc fructele de pădure și de ce trebuie consumate

14:40

În fiecare an, la data de 22 aprilie, este marcată Ziua Internațională a Planetei Pământ. Inițiativa a fost instituită de Organizația Națiunilor Unite (ONU) în anul 2009 și are scopul de a mobiliza comunitatea globală pentru protejarea mediului înconjurător. Potrivit unui comunicat emis de Agenția de Mediu, instituția se alătură în acest an campaniilor internaționale [...]