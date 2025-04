Zelenski anunță discuții la Londra cu SUA, Marea Britanie și Franța pentru încetarea focului cu Rusia

14:40

Minunea s-a produs și în acest an! Lumina Sfântă s-a aprins astăzi, 19 aprilie 2025, la Ierusalim. Patriarhul Ierusalimului a împărțit-o ulterior credincioșilor. Potrivit credinței ortodoxe, aprinderea luminii sfinte este un miracol divin, care se întâmplă în fiecare an în sâmbăta Paștilor. Focul Haric va fi adus, în acest an, atât de Mitropolia Moldovei, cât