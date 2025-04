Maia Sandu, mesaj emoționant după moartea Papei Francisc: „A reușit să apropie oamenii, indiferent de credință, origine sau statut”

19:10

Ministra Justiției, Veronica Mihailov-Moraru admite că in cazurile recente, când mai mulți deținuți extrem de periculoși au fost eliberați din detenție in urma modificarilor la legea amnistiei, legea a fost aplicată in mod eronat. Republica Moldova își propune să finalizeze negocierile de aderare la Uniunea Europeană până la sfârșitul anului 2027. Asta ar însemna că […] Articolul VIDEO/ Știrile serii prezentate de Octav Tarlapan apare prima dată în Vocea Basarabiei.