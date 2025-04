Mesaj în stil pamflet de Paște publicat de Ministerul Justiției a provocat un val de indignare. Instituția și-a șters postarea. Chicu: O blasfemie

12:50

Deputatul PAS, Eugeniu Sinchevici, a dezvăluit că este într-o relație serioasă de un an de zile. „ Am cunoscut-o la Chișinău. I-am propus să ieșim la o întâlnire, am ieșit și până acum suntem împreună”, a relatat acesta, în cadrul proiectului „Tinerii care împing Moldova înainte”, marca UNIMEDIA.