Ministerului Energiei: Tarifele diferențiate ar putea fi aplicate până la sfârșitul acestui an. Ce spun experții

Creștinii ortodocși marchează sărbătoarea Învierii Domnului după un calendar și un set de reguli distincte. În fiecare an, data Paștelui ortodox variază, iar această diferență este rezultatul unui calcul vechi de aproape 1700 de ani, care ține cont atât de ciclurile astronomice, cât și de tradițiile bisericești. Deși Paștele este o sărbătoare comună tuturor creștinilor, el nu este celebrat în aceeași zi în întreaga lume. Spre deosebire de Crăciun, care are o dată fixă, Paștele este o sărbătoare mobilă, ceea ce înseamnă că data sa variază de la an la an.