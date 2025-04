Marin Robu – primul halterofil moldovean care cucerește o medalie de aur la Campionatul European de Haltere

17:00

Fostul șef al Direcției Urmărire penală din cadrul Centrului Național Anticorupție (CNA), Eugen Rurac susține că acuzațiile Veronicăi Dragalin la adresa sa sunt false. Potrivit lui, ex-șefa Procuraturii Anticorupție ar fi lansat învinuiri fără a deține probe. „Nu am „şantajat” sau influențat nici un judecător în activitatea mea și nu am avut așa pârghii sau […] Articolul Eugen Rurac, reacția la acuzațiile Veronicăi Dragalin: Nu am influențat nici un judecător și nu am avut pârghii apare prima dată în Realitatea.md.