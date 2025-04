„Nu am participat, nu am ce să comentez... bine, am fost doar la început”: Ce spune Maia Sandu despre ședința la care a fost exclusă Stamate din PAS

„Nu știu, nu am participat și nu am ce să comentez. Da, bine, am fost doar la început”. Declarația aparține Maiei Sandu în contextul în care a fost întrebată despre prezența sa la ședința PAS, în care Olesea Stamate a fost exclusă din partid.

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de UNIMEDIA