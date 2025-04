„Fetița noastră este bine”. Ce mesaj a publicat mama Andreei, copila găsită după aproape 12 ore de căutări, după ce s-a rătăcit în pădure, la Strășeni

14:10

Olesea Stamate afirmă că a aflat de pe facebook că a fost exclusă din Partidul Acțiune și Solidaritate, în urma scandalului iscat în legătură cu Legea amnistiei. „După discuții la o ședință, am fost rugată să ies din sală, să se discute în lipsa mea. Am așteptat să fiu invitată, să mi se comunice decizia, dar am văzut că ușa s-a deschis și toți au părăsit sala. Peste câteva minute a apărut comunicatul”, a declarat parlamentara la emisiunea „Mai întreb o dată”.