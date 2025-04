Modificări fiscale propuse pentru TVA la energie electrică și gaze naturale

15:50

Vremea continuă să se mențină rece în Republica Moldova, cu temperaturi sub valorile normale pentru această perioadă. Potrivit prognozei pentru intervalul 10–11 aprilie 2025, cerul va fi predominant noros, iar izolat sunt posibile precipitații slabe sub formă de ninsoare și lapoviță. Vântul va sufla din nord-vest, cu o viteză cuprinsă între 5 și 10 metri […] Articolul Vreme rece și lapoviță în toată țara. Temperaturile scad sub zero grade apare prima dată în AgroTV.