Condiții pentru pace: Șeful spionajului rus cere ca Ucraina să renunțe la aderarea la NATO și la teritoriile anexate

Instanța a stabilit că funcționari de la Casa Albă au încălcat Constituția SUA, după ce Associated Press (AP) a fost dată afară din grupul de presă care are acces în cadrul instituției. Un judecător federal a dispus ca reporterii instituției să revină în stafful de la Biroul Oval. Donald Trump a „interzis" echipa AP, deoarece [...]