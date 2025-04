Omor în sectorul Ciocana al Capitalei. O persoană a fost găsită fără suflare

10:50

Republica Moldova nu are nevoie de ajutor extern, inclusiv al Ucrainei, ca să soluționeze conflictul transnistrean. Declarația a fost făcută de premierul Dorin Recean, în cadrul unui interviu acordat jurnalistului de la Kiev Dmitri Gordon. Oficialul moldovan a punctat că tot mai multă populație din stânga Nistrului înțelege că Rusia nu are nevoie de regiunea […]