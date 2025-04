(foto) Cel mai ieftin Audi Q7 V12 TDI din Germania se vinde cu aproape un milion de km parcurși

Un dealer german din Neufahrn in Niederbayern a scos la vânzare un Audi Q7 V12 TDI impresionant. Este singurul SUV de genul dat, găsit pe mobile.de, care are aproape un milion de kilometri pe odometru, dar și cel mai ieftin. Mașina are un parcurs de 911.652 km și încă este funcțională, fiind înregistrată în noiembrie […] Articolul (foto) Cel mai ieftin Audi Q7 V12 TDI din Germania se vinde cu aproape un milion de km parcurși apare prima dată în Autoblog.md.

