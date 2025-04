Cinci vitezomani au fost trași pe dreapta în Capitală. Unul dintre ei circula cu 144 km/h

12:00

Duminica Floriilor sau Floriile este o sărbătoare care nu are dată fixă, dar se sărbătorește în ultima duminică dinaintea Paștelui, adică în acest an – pe 13 aprilie. Pentru creștinii ortodocși, bucuria sărbătoririi Duminicii Floriilor este determinată și de faptul că vestește apropierea sfârșitului Postului Mare, și mai ales, Învierea Domnului Isus Hristos.