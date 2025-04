Valorile familiei Trofim şi istoria creării vinului de suflet al familiei – Fraţi de la Castel Mimi

14:00

Senatul american a aprobat vineri numirea generalului Dan Caine drept șef al Statului Major al forțelor armate ale Statelor Unite, după ce președintele Donald Trump l-a destituit fără explicații pe predecesorul său, relatează publicațiile The New York Times și The Washington Post. Parlamentarii au aprobat numirea lui cu 60 de voturi pentru și 25 împotrivă, […]