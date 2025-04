Iurie Ciocan, reacție dură după atacul de la biserica ortodoxă din Cernăuți: „Strigător la cer! Ucraina trebuie să respecte drepturile românilor”

13:20

Elena Lasconi a declarat, miercuri, că nu se va retrage din cursa prezidenţială în ciuda faptului că liderii USR au votat pentru retragerea sa și susținerea lui Nicușor Dan, scrie ObservatorNews.ro. „Doamne, eu când am spus că sunt cel mai independent candidat, inclusiv de anul trecut, poate că nu m-a crezut nimeni. Eu nu sunt făcută pentru lupte mici. Toată viața mea am luptat și am convingerea că voi fi cel mai bun președinte al României. (...) Categoric nu mă retrag și acum sunt mai hotărâtă ca oricând, adică sunt mai hotărâtă decât anul trecut, pentru că îmi dau seama cât de putred este acest sistem și mă aștept și la alte forme de presiune în continuare. Deci mă pot aștepta la absolut orice.I-aș întreba pe colegii mei cât e darul și cine îl dă pentru că îl susțin pe Nicușor Dan. Și în continuare cred că suntem într-un moment atât de sensibil, din punct de vedere geopolitic, într-un moment atât de greu pentru societatea românească, care e la un pas de implozie”, spune la Digi24 Elena Lasconi.Întrebată dacă mai poate candida sub sigla USR, Elena Lasconi a declarat: "Categoric pot să candidez, sunt pe buletinul de vot şi asta o să fac. USR înseamnă 20.000 de membri. Noi nu plecăm nicăieri. (...) Şedinţa de azi a fost convocată la decizia lui Clotilde Armand.Eu nu candidez pentru USR, candidez pentru români. Cred în valorile declarate ale USR şi nu mă dezic de lucrul acesta. Nu e vorba de faptul că apar câţiva colegi la TV şi spun că nu mă mai susţin, acest partid are 20.000 de membri. (...) Aş spune că USR face, în acest moment, jocul sistemului", a declarat Elena Lasconi.USR a anunțat, miercuri, că a decis susţinerea unui candidat independent la alegerile prezidenţiale, decizia fiind luată cu doar două voturi împotrivă în şedinţa conducerii. Potrivit liderulor USR, Nicuşor Dan este singurul candidat dintre cei care susţin parcursul pro-european al României care are şanse să ajungă în turul al doilea.