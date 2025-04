Cum să previi infecțiile cauzate de lentilele de contact: utilizarea corectă și semnele care spun că trebuie să consulți un medic

12:10

Portocala este o sursă bună de vitamina C, dar nu este singura care are un conținut bogat al acestei vitamine. O portocală navală (soiul de portocală mai mare și mai dulce) conține 82,7 miligrame, adică 92% din doza zilnică recomandată (DZR) de vitamina C, care este de 90 mg. Cu toate astea există multe fructe [...]