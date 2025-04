Alegeri România: Revoltă în USR. Conducerea partidului a votat pentru retragerea Elenei Lasconi și susținerea lui Nicușor Dan la scrutinul prezidențial din 4 mai

Mai mulți lideri USR îi cer Elenei Lasconi să se retragă din cursa pentru prezidențiale şi anunţă susţinerea lui Nicuşor Dan, candidat independent la alegerile prezidenţiale din România, decizia fiind luată cu doar două voturi împotrivă. Joi va fi convocat Comitetul Politic pentru a-i retrage sprijinul acordat președintei formațiunii, scrie ObservatorNews.ro. „Nu mai există o cale pentru Elena Lasconi să ajungă în turul 2", a declarat Dominic Fritz. Primarul Timişoarei a anunțat convocarea unui Comitet Politic pentru a-i retrage sprijinul în alegerile prezidențiale. "Nu putem pune mai presus orgolii personale sau orgolii de partid. Va rămâne o rană pentru USR această zi. Această rană poate fi vindecată cu o victorie a forțelor pro-europene în 4-18 mai. Noi nu ne dorim nici un fel de conflict cu Elena Lasconi, dar decizia ca în acest moment să nu putem continua cu o candidatură care pune în pericol țara e asumată de noi toți".Fritz a declarat l-a anunţat pe Nicuşor Dan despre această decizie. ”L-am sunat aseară după ce am primit ultimele cifre şi era clar că ne vom întâlni pentru această discuţie, l-am sunat pe Nicuşor Dan. Nu a fost un apel lung, nu am făcut negocieri. Am spus că ne reauzim după discuţia de Birou Naţional. (...) Ieri la telefon mi-am exprimat încrederea că va continua un parteneriat între el şi USR când va fi preşedinte”, a transmis Dominic Fritz.El a precizat că USR nu va putea finanţa campania lui Nicuşor Dan. ”Nu putem finanţa campania lui. Vom aborda inclusiv donatori cu care am colaborat în trecut şi îl rugăm să împrumute bani pentru campania lui Nicuşor Dan. Mai urmează acest Comitet Politic care trebuie să valideze această decizie”, a mai explicat Fritz.„Nu mă retrag! De mai bine de nouă luni sunt supusă presiunilor sistemului de a mă retrage din cursa pentru prezidențiale. Amintiți-vă declarațiile lui Ciucă și ale PNL de anul trecut: "retrageți-vă, doamnă Lasconi, noi avem primari, partid puternic, ajungem în turul doi!".Apoi, Nicușor Dan via Zuckermann să mă retrag în favoarea lui Ciucă. Apoi, renumărarea voturilor, care a culminat cu anularea alegerilor. Istoria ne va arăta: alegerile au fost anulate din cauza mea. Dacă ajungea Ciolacu, fiți siguri că nu s-ar fi întâmplat asta. Apoi, candidatura Nicușor Dan care a declarat că nu va candida, care a mințit de multe ori, chiar și când a spus că a anunțat USR de intenția lui. Apoi, invazia sondajelor prin care sistemul ne explică cine ar avea șanse (vot util)”, a reacționat Elena Lasconi.

