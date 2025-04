(video) Un Mercedes decapotabil s-a oprit într-un copac din Budești. La volan era un șofer începător

15:50

EHang, lider mondial în tehnologia mobilității aeriene urbane (UAM), a anunțat că filiala sa, Guangdong EHang General Aviation Co., Ltd. („EHang General Aviation"), și compania mixtă din Hefei, Hefei HeYi Aviation Co., Ltd. („HeYi Aviation"), au primit primele Certificate de Operator Aerian (OC) pentru vehicule aeriene civile pilotless destinate transportului uman, acordate de Administrația Aviației