Rusia declară indezirabili trei diplomați ai Ambasadei Moldovei la Moscova, în urma expulzării a trei diplomați ruși din Chișinău

14:50

Maia Sandu se află într-o nouă vizită în teritoriu în nordul țării, unde are programate întrevederi cu autoritățile publice locale. Maia Sandu: “Azi sunt la nordul republicii, în raionul Briceni, unde am început vizita cu o discuție cu primarii și reprezentanții autorităților locale. Am subliniat că prioritățile sunt clare: să păstrăm pacea pentru familiile noastre, […]