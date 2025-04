(live/update) Parlamentul se întrunește în ședință, la 15:00, în plin scandal pe legea Amnistiei: Ce vor examina astăzi

11:50

După ce a fost reținut bărbatul fugar din Strășeni, care și-a abuzat sexual copilele minore ani la rând, fiica mai mare a acestuia, Elena Mamaliga, a dezvăluit detalii cutremurătoarea despre calvarul prin care a trecut ea și sora acesteia în adolescență. Mai mult, tânăra spune că ea a fost cea care a contribuit la arestarea tatălui său, el fiind ascuns din anul 2021. „Eram seara acasă cu copiii și am primit un mesaj de la o persoană, care mi-a scris unde se află el și mi-a trimis și probe video. Ne-am pornit cu soțul în acea localitate și am sunat și Poliția. Când a fost luat de oamenii legii, eu nu am simțit o bucurie, doar o ușurare. M-am ascuns după soț când el a fost dus de polițiști, era furios și speriat, avea o privire la fel cum era și în copilărie”, a mărturisit tânăra în cadrul unui interviu pentru Dorin Galben.