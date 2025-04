SUA şi Rusia au purtat discuţii la Istanbul. Delegaţia americană a părăsit clădirea după circa şase ore

16:10

Celebrul star al filmelor de acțiune Jean-Claude Van Damme, 64 de ani, este acuzat că ar fi întreținut relații sexuale cu cinci femei exploatate din România, la o petrecere de lansare a unui serial TV la Cannes, Franța, în 2015, relatează The Telegraph și The Sun. Libertatea a scris, săptămâna trecută, că Van Damme are plângere penală la DIICOT pentru trafic de persoane.