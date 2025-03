Rușii se plâng că au fost infectați cu un virus misterios, care provoacă tuse cu sânge și febră mare

19:20

După eșecul din etapa trecută, era și de așteptat că fotbașliștii de la EFA să se reabiliteze așa cum numai ei pot s-o facă. Zis și făcut! Or, nenorocul a „surâs” echipei din Edineț, peste care visocenii au trecut cu tăvălucul. Soarta partidei a fost pecetluită în primele 45 de minute când gazdele (vă reamintim […] Post-ul Așa, DA! CF Edineț a căzut sub mâna fierbinte a visocenilor: 8-0 pentru EFA! apare prima dată în Observatorul de Nord.