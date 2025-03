Accident cu implicarea unui autobuz școlar în raionul Ocnița

18:10

Într-o gospodărie din raionul Sîngerei, pe un stâlp improvizat, din 1995 se adăpostesc cocostârci. Recent, a fost instalat un cuib special din fier pentru a proteja păsările. ION LENCAUȚAN, locuitor or. Sîngerei: „În anul 1995 am pus stâlpul, în al doilea an, primăvara, au apărut ei. Bătăi, se bat în toată primăvara, pentru femei probabil, […]