Poliția aplică mai multe amenzi pentru fumatul în locuri interzise

Mișcarea islamistă palestiniană Hamas a anunțat că acceptă o nouă propunere de armistițiu în Fâșia Gaza, prezentată de mediatori egipteni și qatarezi. Anunțul a fost făcut sâmbătă de Khalil al-Haya, unul dintre liderii de rang înalt ai Hamas, care a subliniat însă că gruparea nu va renunța sub nicio formă la arsenalul său militar.„Am primit propunerea acum două zile din partea fraților mediatori din Egipt și Qatar. Noi am aprobat-o. Sperăm că ocupația nu va bloca acest proces”, a declarat al-Haya într-o conferință de presă. El a adăugat că „armele rezistenței sunt o linie roșie” și că mișcarea nu va accepta nicio soluție care implică dezarmarea sa.Declarațiile vin în contextul unor noi discuții indirecte între Hamas și Israel, în încercarea de a ajunge la un acord de încetare a focului și de eliberare a ostaticilor israelieni, captivi în Gaza după atacul din 7 octombrie 2023.Progres limitat în negocieriPotrivit unor surse de securitate citate de Reuters, propunerea susținută de Cairo și Doha prevede o încetare temporară a focului și eliberarea treptată a ostaticilor israelieni – câte cinci pe săptămână. Israelul, prin biroul prim-ministrului Benjamin Netanyahu, a transmis că a analizat planul împreună cu Statele Unite și a formulat o contrapropunere, aflată deja pe masa mediatorilor.Armistițiul propus ar urma să continue în trei etape. Prima – deja implementată parțial în luna ianuarie – a dus la o reducere temporară a luptelor și la eliberarea unor ostatici israelieni și prizonieri palestinieni. Faza a doua ar trebui să aducă eliberarea ostaticilor rămași și o retragere a trupelor israeliene din teritoriul palestinian.Hamas insistă ca orice nou acord să permită avansarea către această a doua etapă. Israelul, în schimb, s-a arătat dispus doar să extindă faza inițială, fără angajamente clare privind retragerea. În acest context, Haya a fost categoric: „Nu ne vom dezarma atât timp cât există ocupația israeliană”.Presiunea militară continuăPe teren, ofensiva israeliană rămâne intensă. Sâmbătă, cel puțin 20 de palestinieni au fost uciși în urma atacurilor armatei israeliene în sudul Fâșiei Gaza, potrivit autorităților locale, aflate sub controlul Hamas. Forțele israeliene au reluat operațiunile terestre în zona Rafah și spun că acțiunile au ca scop extinderea „zonei de securitate”.Reluarea bombardamentelor, începând cu 18 martie, este văzută de oficialii israelieni ca o formă de presiune pentru accelerarea negocierilor privind eliberarea ostaticilor. În paralel, zeci de mii de civili palestinieni au fost somați să evacueze zonele vizate de ofensiva terestră, în nordul și sudul enclavei.Un conflict fără orizont clarConflictul din Gaza a izbucnit după atacul devastator al Hamas din 7 octombrie, în care peste 1.200 de israelieni au fost uciși, iar alți 251 au fost luați ostatici. În replică, Israelul a lansat o ofensivă de amploare, care a dus, potrivit datelor furnizate de Hamas, la moartea a peste 50.000 de palestinieni – mulți dintre aceștia civili, deși Israelul susține că un număr important erau membri ai mișcării islamiste.Statele Unite și Israelul au declarat în repetate rânduri că nu văd niciun rol pentru Hamas în administrarea postbelică a Fâșiei Gaza. Însă, în absența unei alternative clare și cu mișcarea încă înarmată și activă, negocierile rămân fragile.