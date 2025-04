De Ziua Umorului ne amintim de cei care ne-au făcut să râdem și să ne simțim bine

14:10

O elevă de 9 ani a avut nevoie de ingrijiri medicale in urma unui accident rutier in care a fost implicat un microbus scolar. Accidentul s-a produs in satul Rujniţa, raionul Ocniţa. Potrivit poliţiei, şoferul a pierdut controlul volanului şi s-a izbit violent într-un stâlp de pe marginea drumului.