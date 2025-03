Piese auto de la dezmembrări: pe care să le eviți și de ce

19:10

Rivian (NASDAQ: RIVN), cunoscutul producător american de vehicule electrice, a anunțat astăzi separarea diviziei sale de micromobilitate într-o nouă entitate independentă: Also, Inc. Noua companie se va concentra pe dezvoltarea de vehicule mici, ușoare și electrice, concepute pentru a răspunde provocărilor actuale și viitoare ale mobilității globale. În timp ce Rivian se îndreaptă spre lansarea […]