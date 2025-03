Sorocean amendat cu 25 mii de lei pentru că a înotat până în Ucraina

08:10

Niciodată, pe parcursul vieții, nu am apelat la ajutor. Am avut situații dificile din punct de vedere financiar, dar mi-am rezolvat problemele de sine stătător. Ba dimpotrivă, când cineva a avut nevoie de ajutor, am căutat posibilități și am ajutat. Cine mă cunoaște poate să fie straniu ce am de spus dar eu […] Post-ul Ex-primarul de Parcani, Serghei Cetulean, are nevoie de ajutorul nostru apare prima dată în Observatorul de Nord.