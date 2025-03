„Aceasta poate fi ultima noastră vară de pace în Europa”. Avertismentul unui istoric militar german despre următoarea mișcare a Rusiei

09:30

Corpul uman are propriile mecanisme prin care semnalează de ce are nevoie sau ce probleme îi afectează funcționarea. Poftele alimentare, cum este pofta de sărat sau de dulciuri, pot reflecta un dezechilibru nutrițional sau pot avea o cauză medicală. Află în continuare ce semnificații are pofta de alimente bogate în sare și cum o poți […] Post-ul Ce poate semnala pofta de sărat. Motivele pentru care corpul „cere” mai multă sare apare prima dată în Observatorul de Nord.