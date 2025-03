Valoarea adăugată, și nu forța de muncă ieftină. Strategia de scoatere a R. Moldova din stagnare

09:10

La un an și patru luni de la lansarea procesului de amalgamare voluntară a localităților, doar 21 dintre cele 898 de primării din Republica Moldova și-au exprimat dorința de a se alătura reformei. În timp ce unele comunități privesc unirea ca pe o șansă de dezvoltare, altele rămân sceptice. Guvernul a inițiat reforma deoarece numărul locuitorilor din multe sate scade de la an la an, iar comasarea este văzută ca o soluție pentru a optimiza resursele și a îmbunătăți serviciile publice.