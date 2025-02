Combustibilii din surse regenerabile mai aproape de piața R. Moldova, începând cu 1 ianuarie 2026

16:00

Începând de azi, oamenii de afaceri pot depune cereri pentru a obține compensații la energia electrică. Totul se face 100% digital, în maxim 5 minute, prin EVO sau MCabinet, iar banii ajung direct în contul antreprenorilor prin MPay. Zero hârtie irosită, zero ștampile, zero drumuri pe la ghișee.The post Compensații la energie pentru agenții economici first appeared on Știri din regiunea Ungheni.