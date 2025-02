„Teleradio-Moldova” salută reluarea transmisiei postului public „Moldova 1” în regiunea transnistreană după o absență de peste 30 de ani

21:10

Biroul Politici de Reintegrare anunță că, în zilele de 3 și 4 februarie, reprezentanții Ministerului Energiei, SA „Energocom”, ÎS „Moldelectrica”, S.R.L. „Vestmoldtransgaz” și reprezentantul BPR, au efectuat vizite de lucru în or. Râbnița: la SA „Uzina Metalurgică Moldovenească” și SATÎ „Combinatul de Ciment”, or. Tiraspol: S.R.L. „Tiraspoltransgaz”, Fabrica de Cărămidă, compania Tehnopark și Centrala Termoelectrică „Tirotex-Energo”, precum și Centrala Termoelectrică situată în or. Dnestrovsc.