Este oficial! Fotbalistul moldovean Artur Ioniță s-a transferat la un alt club italian

Mijlocașul Artur Ioniță a semnat un contract valabil pe un an și jumătate cu formația Triestina din Serie C, a treia divizie valorică a fotbalului italian. Ioniță a ajuns la Triestina de la Lecco Calcio, club la fel din Serie C.

