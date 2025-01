FOTO Un polițist a ajuns cu mașina într-un stâlp. Accidentul s-a produs în timpul unui antrenament

19:00

Prima ședință de Parlament din acest an a fost stabilită pentru ziua de mâine. Aceasta are loc în cadrul unei sesiuni extraordinare, convocată la solicitarea președintelui legislativului, Igor Grosu, transmite IPN. Proiectul ordinii de zi a ședinței plenare din sesiunea extraordinară a Parlamentului, aprobat de Biroul permanent, include proiecte de acte normative referitoare la prevenirea […]