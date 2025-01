(VIDEO) Renato Usatîi: Chiar și pinguinii sunt mai bine pregătiți pentru depășirea crizei energetice decât actuala guvernare

Dumnezeu este singurul care mai are grijă de oamenii din Moldova. Declarația a fost făcută de președintele Partidului Nostru, Renato Usatîi, în contextul discuțiilor despre criza energetică. Politicianul a precizat că guvernarea a intrat în această iarnă total nepregătită, iar în consecință oamenii trebuie să suporte cheltuielile mari pentru facturile la energia electrică. ”Singurul noroc pe care îl au moldovenii, este o iarnă blândă”. „Am bătut alerta încă din luna august, în septembrie am reiterat, faceți ceva căci se apropie o criză energetică. Guvernarea însă ne asigura că nu există motive de îngrijorare: „Nu ascultați unii actori politici, nu va fi nicio criză, tarifele nu vor crește, gaz și curent avem”, spuneau. Tot ei ne asigurat că gaz avem…”, a amintit Renato Usatîi, în cadrul emisiunii „Puterea e în adevăr”.Președintele Partidului Nostru se întreabă cum este posibil ca Guvernul, care are un minister al Energiei, cu specialiști și analiști, nu a prevăzut criza încă din vară? „Era cunoscut de mult timp faptul că, după Anul Nou, Ucraina va sista tranzitul de gaze. Știau că, spre deosebire de alte țări, unde zeci și sute de mii de oameni ies în stradă la proteste, moldovenii vor înghiți și această nedreptate. Între timp, populația suferă. Până și pinguinii știu să se protejeze de frig: se adună în grupuri și își cedează căldura unii altora. La minus 50 de grade afară, în interiorul grupului temperatura ajunge la +35. Guvernarea noastră nu are nici măcar această capacitate – instinctul de supraviețuire al pinguinilor!”, spune Renato Usatîi.Măsurile de sprijin pentru cetățeni trebuiau luate încă din primele zile, spune liderul PN. „Am propus eliminarea TVA de 8% la gaz, reeșalonarea plății facturilor la resursele energetice – soluții care ar fi ajutat atât familiile vulnerabile, cât și mediul de afaceri. Dar guvernarea nu a acceptat nimic! În plus, criteriile de acordare a compensațiilor pentru căldură sunt netransparente. Mai grav, autoritățile nici măcar nu au informat din timp populația despre criza care urma, astfel încât oamenii să se pregătească”, a precizat Renato Usatîi.Amintim că în urma crizei energetice, care s-a declanșat la sfârșitul anului 2024, a crescut tariful la gaz cu peste 30%, iar energia electrică s-a scumpit cu 75 la sută.

