Atenție, Cod Galben de ceață în toată țara

Garth Hudson, ultimul membru supraviețuitor al formației de rock clasic The Band, a murit. Hudson a murit în somn în Woodstock, New York, marți dimineață, potrivit reprezentanților săi. Hudson, care a cântat la clape, a fost membru fondator al formației incluse în Rock and Roll Hall of Fame. Mai târziu, în anii '60, The Band a devenit […]