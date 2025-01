De ce producătorii auto din China fac tot mai multe mașini cu sute de cai putere? Răspunsul unui expert local

12:40

Geely a prezentat recent sistemul tehnologic inovator Full-Domain AI for Smart Vehicles la CES 2025, după care a intrat în detalii pentru a ne informa ce este aceasta. Bazat pe un sistem de operare (SO) nativ de inteligență artificială, acoperă atât cerințele consumatorilor de rând, cât și a celor business cu un ecosistem inteligent. Geely […] Articolul Geely a dezvăluit primul sistem tehnologic “Full-Domain AI for Smart Vehicles” din industria auto apare prima dată în Autoblog.md.