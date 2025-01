O vinărie din Găgăuzia, aflată în insolvenţă de 10 ani, a fost scoasă la licitație

14:10

„Nu am lovit mingea de la meciul cu Alcaraz, deci până cu o oră înainte de meciul de astăzi. Am făcut tot ce […]