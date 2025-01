Gazprom nu a făcut rezervări pe gazoductul transbalcanic pentru luna februarie, pentru transportul gazelor în regiunea transnistreană

15:00

Astăzi, la București, Nicolae Dandiș, primarul orașului Cahul, a avut o discuție productivă cu Natalia Intotero, Ministrul Culturii al României, informează PROVINCIAL. Potrivit primarului, în cadrul întrevederii la Minister, a vorbit despre obiectivele culturale ale municipiului Cahul pentru acest an, dar și modalitățile prin care se pot implementa mai multe acțiuni și proiecte cu suportul, și […]