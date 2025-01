Noi măsuri de asigurare a securității energetice și de susținere a populației din zona de securitate aprobate de CSE

Agenții economici din sectorul alimentar și cei din domeniul industriei prelucrătoare vor primi compensații în valoare de până la 50% din creșterea tarifului la energia [...] The post Noi măsuri de asigurare a securității energetice și de susținere a populației din zona de securitate aprobate de CSE first appeared on Știri din regiunea Ungheni. Articolul Noi măsuri de asigurare a securității energetice și de susținere a populației din zona de securitate aprobate de CSE apare prima dată în Știri din regiunea Ungheni.

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de NewsUngheni