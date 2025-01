(foto) „La mulți ani de Sfântul Vasile”: Sărbătoare dublă în familia lui Ion Ceban. Trei generații într-o fotografie

15:20

Theo Rose, una dintre cele mai îndrăgite artiste din România, și-a petrecut începutul de an alături de familia sa într-o destinație de vis. Împreună cu partenerul său, regizorul Anghel Damian, și fiul lor de un an și jumătate, Sasha, cântăreața a ales să se relaxeze în Emiratele Arabe Unite, bucurându-se de momente speciale după o perioadă aglomerată. Familia a fost însoțită și de părinții artistei, ceea ce a transformat această escapadă într-o adevărată reuniune de familie, scrie Can Can.