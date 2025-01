VIDEO // Vladimir Bolea, despre cele 9 poduri de peste Prut: „Cu pași rapizi, vom merge spre interconectarea Republicii Moldova cu România și UE”

19:50

Expertii in piata imobiliară prognozeaza in acest an continuarea tendintei de crestere a preturilor. În 2024, valoarea locuințelor au crescut cu până la 30%, iar pentru 2025, specialiştii estimează că va fi o crestere mai lentă, datorită unei oferte mai mari și a costurilor mai ridicate ale creditelor ce vor diminua cererea.