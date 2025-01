(VIDEO) Jurnalistul Gheorghe Gonța revine pe micile ecrane: va avea o emisiune pe Youtube, unde va invita, în mare parte, politicieni

11:30

Chișinăul va ajuta satele din Zona de Securitate cu lemne, peleți, generatoare și produse alimentare pentru a face față crizei energetice cu care se confruntă locuitorii. Declarația a fost făcută de președinta Maia Sandu, care a vizitat, împreună cu premierul Dorin Recean și viceprim-ministrul pentru Reintegrare, satul Varnița. Potrivit șefei statului, Gazprom a decis să nu livreze acum doi ani pentru malul drept, acum a decis să nu livreze și pentru malul stâng, invocând o datorie care nu există. „Discutăm cu partenerii externi despre potențiale ajutoare. Am discutat cu președintele Ucrainei și o potențială soluție ar fi ca Ucraina să ne livreze cărbune pentru stânga Nistrului, pentru a produce energie electrică și stânga Nistrului să se achite cu energia electrică pentru Ucraina. Am înțeles că este nevoie de sprijin sub formă de lemne, peleți, generatoare, am discutat despre o soluție care nu poate fi realizată imediat - să oferim mai multă autonomie instituțiilor publice, asta înseamnă centrale pe biomasă. Așteptăm să fie pregătite proiectele pentru mai multe instituții publice”, a declarat Maia Sandu.În același timp, vicepremierul pentru Reintegrare, Oleg Serebrian a declarat că autoritățile de la Chișinău vor discuta cu Tiraspolul despre Copanca și Varnița despre conectarea la energie.„Trebuie să discutăm (cu Tiraspolul), în câteva ore vom avea cu președintele OSCE, care merge și la Tiraspol. Vom avea și întrevedere în format 1+1. Ne gândim cum putem oferi chiar și pâine în anumite localități. Am avut discuții cu președintele din Dubăsari despre livrarea produselor în această regiune. Autoritățile separatiste de la Tiraspol fac un joc murdar al Moscovei, pentru a pune în pericol parcursul european al Republicii Moldova. Contrar la ceea ce se spune în presa de la Tiraspol, suntem alături de cetățeni și îi vom ajuta”, a declarat Oleg Serebrian.Prim-ministrul Dorin Recean a precizat că autoritățile centrale și locale colaborează pentru a implementa măsurile de interconectare a rețelelor electrice și de gaze naturale în cele 14 localități aflate sub controlul autorităților constituționale, dar care folosesc infrastructura gestionată de așa-numitele autorități din stânga Nistrului.