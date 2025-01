Ce-are Trump cu Groenlanda? Președintele reales al SUA șochează cu „pretenții” teritoriale

17:30

În cele 3-4 seri cât am citit capodopera lui Sándor Márai (1900 – 1989), Portretele unei căsnicii, Curtea Veche, 2024, două regrete mi-au umbrit bucuria lecturii: că romanul ungurului se citește pe nerăsuflate și iată-iată îl duc la bun sfârșit, și că marele Lev Tolstoi – nu atât autorul lui Anna Karenina, cât cel care va da, în ultimii săi ani de viață, Sonata Kreutzer și Diavolul –, așa și n-a apucat să-l cunoască pe scriitorul care-l continuă în mod magistral, după cum observă și The Daily Be...