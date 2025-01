La ce să ne așteptăm de la războiul din Ucraina în 2025 după schimbările politice globale?

16:30

La prima noastră încercare de a ajunge cu mașina în Borje, un sat izolat din nord-estul Albaniei, aproape de granița cu Kosovo, am fost întorși din drum de grăniceri. O zi mai târziu, am revenit cu un permis de călătorie și, în sfârșit, ni s-a permis să trecem. După ce ne-am întâlnit cu o familie din Borja, Albania, am decis să împărtășim provocările cu care se confruntă cei 900 de localnici în vârstă, izolați de serviciile de bază în timpul iernii din cauza drumurilor impracticabile. Proviziile...