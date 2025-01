Victoria lui Donald Trump în alegerile prezidențiale, certificată în Congres. Reacția viitorul președinte al SUA după decizie

19:30

Arina Sabalenka a început în forță noul an. Tenismena, care evoluează sub drapel neutru și care este liderul clasamentului mondial, a câștigat turneul WTA de la Brisbane, în Australia. În finală Sabalenka a învins-o cu 4-6, 6-3, 6-2 pe Polina Kudermetova, care evoluează, la fel, sub steag neutru.